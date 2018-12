Impostorsyndrom im Management „Ständige Angst vor dem Auffliegen“

Inwiefern?

Diese Manager können möglicherweise besser zugeben, dass sie von einem Thema nur wenig Ahnung haben. Das führt dazu, dass sie sich richtig gute Leute in ihr Team holen. Zudem haben sie häufig eine hohe soziale Kompetenz und sind feinfühliger für die Stimmungen ihrer Mitarbeiter. Außerdem motivieren und stärken sie diejenigen, die sich ebenfalls nicht allzu viel zutrauen.



Also ist es gut, wenn sie auf andere mit Hochstapler-Selbstkonzept treffen?

Das ist eine eher schwierige Konstellation. Es kann passieren, dass sich die beiden in ihrem Arbeitseifer und perfektionistischen Ansprüchen bestätigen und weiter antreiben. Dadurch steigt aber auch die Gefahr, auszubrennen.