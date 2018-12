Impostorsyndrom im Management „Ständige Angst vor dem Auffliegen“

Was heißt das?

Er gehört zwar zur Gruppe der überdurchschnittlich Erfolgreichen, empfindet das aber nicht so. Damit ist er nicht allein: Wir haben in einer Studie unter 457 Führungskräften herausgefunden, dass rund die Hälfte von ihnen von dem Phänomen betroffen ist. Sie alle haben gemein, dass sie in ständiger Angst vor dem Auffliegen leben. Und so fürchten sie, sie seien nicht so kompetent, wie andere sie einschätzen. Ihre Erfolge führen sie stets auf glückliche Zufälle oder äußere Umstände zurück – nie auf die eigene Leistung.