Informationsmanagement: Schutz vor der E-Mail-Flut

Große Verteiler sind zu vermeiden, wenn immer es geht, denn sie bergen große Gefahren. Beispiel: In einem kleinen Konzern gab es einen Fehler bei der Gehaltsabrechnung, der etwa 200 Mitarbeiter betrifft. Der Einfachheit halber verschickt die Personalabteilung an alle 4000 Mitarbeiter eine Nachricht und bitte um Überprüfung. Im Ergebnis wird die gesamte Belegschaft verunsichert und von der Arbeit abgelenkt. Ein großer Teil davon ruft sofort bei der internen Hotline an und verursacht damit pro Anruf 30 Euro Kosten. Am Ende kostet die ganze Aktion das Unternehmen einige Tausend Euro. Das hätte man mit ein wenig Aufwand am Anfang vermieden, wenn nur die betroffenen Mitarbeiter angeschrieben worden wären.