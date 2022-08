Innovation Darauf sollten Manager achten, wenn sie mit Start-ups kooperieren

Herr Lehnen, seit mittlerweile fünf Jahren beobachten Sie, was für Programme Konzerne und große Mittelständler aufbauen, um mit Start-ups zu kooperieren. Was hat sich in der Zeit getan?

Jens Lehnen: Die grundsätzlichen Motive sind aus Sicht von Konzernen und Mittelständlern gleichgeblieben. Es geht darum, durch die Zusammenarbeit mit Start-ups Innovationskraft ins Unternehmen zu holen. Was wir aber beobachten: Strategische Themen rücken deutlich stärker in den Vordergrund. Die etablierten Unternehmen verfolgen konkrete Ziele, um sich bei Produkten, Prozessen oder Technologien zu verstärken.