Innovationen „Auch Amazon Prime hat als vermeintlich spinnerte Idee angefangen“

Oder vielleicht eine Runde am Freitag, bei der jeder eine noch so scheinbar dumme Idee vortragen kann?

Klar, warum nicht, wenn das Unternehmen in dieser Phase ist? Auch Amazon Prime hat als vermeintlich spinnerte Idee eines Junior-Produktmanagers angefangen. Für die Controller hat sich kostenloser Versand gegen eine monatliche Gebühr überhaupt nicht gerechnet. In vielen Firmen wäre so eine „blöde“ Idee gar nicht erst der Geschäftsführung vorgeschlagen worden – schon, um den eigenen Job nicht zu gefährden. Wichtig ist die psychologische Sicherheit, der geschützte Raum, in dem ich nicht für Ideen verspottet werde. Dafür müssen Führungskräfte sorgen.



Lesen Sie auch: In den USA gilt der Chief AI Officer als Managementjob der Zukunft. Auch deutsche Firmen suchen Chefs, die Datenwissenschaftler und Ingenieure führen und die KI-Strategie formen. Das können sie – und so ticken sie.