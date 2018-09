Innovationsforscher im Interview „Neues entsteht durch Freiraum“

Um seinen Mitarbeitern solche Freiräume einzuräumen, braucht man allerdings ein ordentliches Budget.

Es stimmt, oft scheitern Ideen auch an der Umsetzbarkeit. Aber gerade das ist es, was Mitarbeiter motiviert: In keinem der gerade genannten Fälle müssen sie Rechenschaft darüber ablegen, was sie mit dem Geld oder der Zeit gemacht haben. Es geht um angstfreie Räume, in denen man sich ausprobieren kann. Dieser Vertrauensvorschuss ist zentral, um Innovationen zu erschaffen.