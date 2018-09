Insolvenz Was Manager gegen eine Pleite tun können

Für den Insolvenzverwalter ist laut Frank Schmitt das vorrangige Ziel, zu retten, was zu retten ist. „Es ist immer der Anspruch, zumindest Teilbereiche zu sanieren und zu erhalten. Das ist gleichwohl nicht immer einfach“, sagt der Jurist. Ihm habe das Schicksal der Höchster Porzellanmanufaktur persönlich am Herzen gelegen – mithilfe eines chinesischen Investors sei dies gelungen. Beim Traditionshaus Haushalts- und Eisenwaren Hartmann, wo Generationen von Frankfurtern in der Innenstadt einzelne Schräubchen kauften, gelang die Rettung nicht. Die Kunden hatten sich daran gewöhnt, in die großen Baumärkte im Umland zu fahren. „Zudem ließ sich das Geschäft vor Ort in den Räumlichkeiten nicht sanieren, weil das Gebäude mit mehreren Etagen aus heutiger Sicht in einer 1A-Lage in der Frankfurter Innenstadt liegt. Der Vermieter hat dann zu verstehen gegeben, dass er schon hohe Angebote großer Marken für die Ladenflächen vorliegen hatte. Solche Sachen passieren auch.“