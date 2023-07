Inspiration im Job: „Die besten Ideen kommen aus der Belegschaft, nicht vom Chef“

Wie genau können wir uns das vorstellen?

In einer Mitarbeiter-App auf den Diensthandys bieten wir jede Woche redaktionelle Beiträge zu den Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Achtsamkeit – mit Kurzvideos zu Dehnübungen, die man jederzeit im Arbeitsalltag einbinden, Rezepte für gesunde Snacks und so weiter. Zu dem Offsite mit meinem Team haben wir im vergangenen Jahr eine Zen-Meditationslehrerin eingeladen, die eine geführte Meditation mit uns gemacht hat. Das waren zehn Minuten: sitzen, Augen schließen, sich fokussieren, einatmen, ausatmen. Für manche von uns, die in ihrer Freizeit Yoga machen oder meditieren, ist das normal. Aber für viele war das neu. Sie empfanden das als lang, aber trotzdem angenehm. Ich möchte einen geschützten Raum bieten, wo man so etwas mal ausprobieren kann, aber niemanden bekehren. Im September planen wir eine Wandertour mit dem Team der deutschen Geschäftsführung. So können wir in kleinen Gruppen gut etwas besprechen. In einem anderen Umfeld, ja. Aber durchaus auch mit klarem Bezug zur täglichen Arbeit.



