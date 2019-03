Interimsmanager Gekommen, um zu gehen

Letzteren gibt es übrigens für Interimsmanager in der Regel nicht – auch auf eine Sekretärin oder ein schickes Büro müssen sie verzichten. Jürgen Theis wurde sogar schon einmal in ein Büro gesetzt, an dem nicht einmal die Tapete richtig an der Wand klebte. Auch Urlaubs- und Krankentage muss der Auftraggeber nicht bezahlen. „Wir werden für nackte Arbeitszeit bezahlt“, sagt Strack. Das dafür aber ziemlich gut, die Tagessätze sind beachtlich. Ein Interimsmanager verdient in Deutschland, nimmt man die unteren und oberen Managementebenen zusammen, im Durchschnitt 1175 Euro am Tag - je mehr Verantwortung, desto mehr Geld. In Krisenzeiten kann der Tagessatz für einen erfahrenen Sanierer laut Rainer Nagel auch schnell bei mehr als 3500 Euro liegen. „Wirklich erfahrene Sanierer bekommen Sie nicht günstiger“.