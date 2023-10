Interimsmanager „Ich habe gelernt, mich von familiengeführten Unternehmen eher fernzuhalten“

WirtschaftsWoche: Herr Antonić, wie viele Unternehmen haben Sie in Ihrer Karriere bislang gerettet?

Bodo Antonić: In den vergangenen 20 Jahren habe ich 20 bis 25 Unternehmen als Interimsmanager begleitet.



Begleitet? Ist das eine höfliche Umschreibung dafür, dass Sie nicht jedes Unternehmen retten konnten?

Ich war auch in Konzernen mit dreistelligen Milliardenumsätzen. Die musste ich nicht retten, da habe ich mich um einzelne Bereiche gekümmert. Aber ein Fall ist mir in Erinnerung geblieben. Bei einem Unternehmen, das war 2003, wurde mir rasch klar: Da ist nichts mehr zu machen, das gilt es nur noch abzuwickeln.