Interimsmanager Jürgen Theis „Kaum jemand freut sich anfangs, wenn ich da bin“

Ihren Job hat vorher jemand anderes gehabt. Arbeiten der neue und der alte Manager auch zusammen?

Ein Tandem würde die Orientierung, die die Mitarbeiter brauchen, zerstören. Das klingt radikal, aber anders geht’s nicht. Der vorherige Projektleiter muss das Projekt verlassen. Bislang hatte ich immer das Glück, dass die Geschäftsführung mir in dieser Sache vertraut hat.



Was sind die größten Herausforderungen des Jobs?

Man muss damit klarkommen, dass sich alles schnell verändert und dass es keine Sicherheit darüber gibt, wo Sie in einem halben Jahr arbeiten. Die meisten Verträge sind zunächst auf wenige Monate angesetzt.