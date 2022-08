Interview aus dem Jahr 2016 Verstorbener Kyocera-Gründer Kazuo Inamori: „Ich muss mich täglich prüfen“

Andererseits haben Sie das Amöben-Management erfunden. Eine Firma wird in kleine Profit-Zentren (Amöben) aufgeteilt. Jeder Mitarbeiter soll denken wie ein Unternehmer. Solches Startup-Denken ist doch nur kurz nach der Gründung möglich.

Als ich jung war, habe ich intensiv über Führung nachgedacht. Es ist wie beim großen Treck nach Westen bei der Gründung von Amerika. Ein Führer muss eine starke Vision haben, damit jeder seine Energie für das gemeinsame Ziel mobilisieren kann. Beim Startup-Unternehmen ist es das Gleiche. Mitarbeiter, die später in diese Firma eintreten, sollen auch den Eindruck gewinnen, dass sie eine gute Entscheidung getroffen haben. Diese Art von Führung mit einem großen Ziel ist sehr wichtig. Viele Leute geben sich mit dem Erreichten zufrieden. Aber dann hätten diese Wagentrecks nie Kalifornien erreicht. Und der Führer muss die Nachfolgegeneration ausbilden.



Von dieser Art von Führern gibt es aber nicht viele in der Welt, was für erfolgreiche Firmen ein Problem ist.

Es gibt exzellente Nachfolger! Wir müssen sie nur finden, und wenn sie noch unreif sind, müssen wir sie noch ausbilden. Bei Kyocera zum Beispiel habe ich eine solche Person schon identifiziert.