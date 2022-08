Interview aus dem Jahr 2016 Verstorbener Kyocera-Gründer Kazuo Inamori: „Ich muss mich täglich prüfen“

Bei Kyocera zückt daher jeder Mitarbeiter bis heute bei jeder Morgenbesprechung ein kleines, in blaues Plastik gebundenes Buch mit Inamoris Managementlehre. Das 80-Seiten-Werk soll dem persönlichen Wachstum dienen, etwa mit Aussagen über die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit und die richtige Lebensweise. Viele wählen einen Lehrsatz aus und stecken ihn hinter ihr Namensschild mit dem Firmenausweis, um sich ständig an den Gedanken zu erinnern. Was Japans bekanntester Manager rät.