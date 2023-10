Israel-Krieg: Darf ich auf der Arbeit meine (unbeliebte) Meinung sagen?

Das gilt auch für die Kleidung: Der Arbeitgeber darf eine betriebliche Ordnung festlegen, in welcher bestimmte Kleidungsvorschriften erlassen werden. „Diese müssen aber nach billigem Ermessen festgelegt sein, es muss also das betriebliche Interesse mit den Interessen der Mitarbeitenden abgewogen werden“ – willkürliche Verbote dürfen also nicht ausgesprochen werden, sondern hängen vom Kontext ab. Sitzen in einem Großraumbüro jüdische und palästinensische Mitarbeiter zusammen, dürfe das eher verboten werden als in einem Betrieb, wo das nicht der Fall ist. „Arbeitgeber können aber auch grundsätzlich das Tragen religiöser Zeichen verbieten, wenn sie einen Grundsatz der Neutralität verfolgen“, sagt Oberthür.