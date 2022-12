Jahresrückblick Zinsen, Börsengänge, Insolvenzen: Die Chronologie der Wirtschaft 2022

15.03. Der Chipkonzern Intel siedelt eine europäische Fabrik in Magdeburg an. Dort sollen ab 2027 Chips produziert werden. Intel will für zwei benachbarte Halbleiterwerke in einer ersten Ausbaustufe zunächst rund 17 Milliarden Euro investieren und hofft auf großzügige staatliche Unterstützung.

Bild: dpa