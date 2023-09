Job Crafting „Viele kündigen nicht, ändern aber auch nichts“

Was wäre dann ein guter Zeitrahmen für den Anfang – vielleicht ab jetzt bis Weihnachten?

Das Timing muss zur individuellen Lebenssituation passen, auf jeden Fall erleichtert eine regelmäßige Praxis den Prozess. Kleine Schritte können sofort umgesetzt werden, zum Beispiel die Selbstreflektion am Ende eines Arbeitstages oder das Sammeln von Stärken und Interessen in einer Liste.