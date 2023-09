Job Crafting „Viele kündigen nicht, ändern aber auch nichts“

Woran merke ich denn, ob das einfach nur ein Durchhänger nach dem Sommerurlaub ist oder aber eine echte Sinnkrise?

Diese diffuse Unzufriedenheit nach den Ferien hat vielleicht gar nichts mit dem Job zu tun. Am Anfang steht deshalb immer eine fundierte Standortanalyse. Kommt die Unzufriedenheit wirklich aus dem Job, schaue ich mir das genauer an: Was finde ich am nervigsten, was macht mir am wenigsten Spaß?