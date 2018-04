Jobwechsel: Mitarbeiter gehen selten aus nur einem Grund

Was sind die am häufigsten vorgebrachten Motive für einen Wechsel?

Oft geht es um private Umstände. Wenn etwa der Partner einen neuen Job in einer anderen Stadt gefunden hat, kann es eine Kettenreaktion werden. Oder es hat etwas damit zu tun, dass der Mitarbeiter den nächsten Karriereschritt machen möchte und das Unternehmen dazu nichts anbieten kann. Dann geht man zwar im Guten auseinander, aber wenn man es früh genug weiß, dann sucht die Personalabteilung natürlich immer gemeinsam mit der Führungskraft, ob man eine Perspektive aufzeigen kann. Manchmal ist es auch einfach das Geld. Wenn Mitarbeiter in andere Unternehmen wechseln, können sie meist einen größeren Gehaltssprung machen. In anderen Fällen möchte jemand noch sein Wissen stärker erweitern oder wünscht sich mehr Internationalität.