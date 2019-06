Jochen Schweizer „Ich tue nichts, was ich nicht meinen Kindern erzählen könnte“

„Inzwischen gibt es kaum noch Orte, an denen ich unerkannt bleibe“, sagte Schweizer. „Klar, mit der Hackfresse, da erkennt man mich leicht wieder.“ Manchmal störe ihn das durchaus. „Diese Selfie-Manie, das ist mir schon unangenehm. Wenn ich zum Beispiel im Restaurant sitze, mich gut unterhalte, und dann kommt jemand angepoltert: „Ey, kann ich mal ’n Foto mit dir machen?“ Beschweren aber wolle er sich darüber nicht. Fernsehauftritte, wie etwa von 2014 bis 2016 als Juror in „Die Höhle der Löwen“ oder von Juli an in der neuen Sendung „Der Traumjob“, stärken nicht nur seine persönliche Prominenz – sondern seien auch in den Umsätzen seines Unternehmens zu spüren.