Jungunternehmer Was Deutschlands jüngster Unternehmer mit dem 78-jährigen Trigema-Chef gemeinsam hat

Amir Gdsami ist nicht nur als Unternehmer aktiv: Er ist Schulsprecher, Bezirksschülervertreter und seit kurzem auch noch das jüngste SPD-Mitglied. Es ist ihm wichtig aus der Menge herauszustechen: „Ich bin kein normaler Teenager und werde es auch nie sein“, sagt der Dortmunder. Mit seinem Engagement in der Gesellschaft hat der Jungunternehmer eine Gemeinsamkeit mit dem Trigema-Chef. Grupp ist für seine besondere Leistungen bekannt. Dafür hat er sogar im vergangenen Jahr ein Bundesverdienstkreuz vom Ministerpräsident Winfried Kretschmann erhalten.



Jeden Tag nach der Schule fängt Gdsamis Arbeitsalltag an. Ab 15 Uhr macht sich der Jungunternehmer auf den Weg zu diversen Geschäftsterminen. Seine Kunden hat er allesamt durch direkte Ansprache gewonnen – indem er von Geschäft zu Geschäft ging und seine Marketingstrategie vorstellte. So war es auch bei seinem wichtigsten Stammkunden Walid Saloma, dem Inhaber vom Autohaus B54 in Dortmund. „Zuerst habe ich ihn nicht ernst genommen, schließlich bin ich 30 Jahre älter“, sagt Saloma. Doch dann überzeugte der Vortrag. Und später auch seine Arbeit: Allein in den letzten sechs Wochen sei der Umsatz in dem Autohaus um etwa 20 Prozent gestiegen. Das führt er auch auf die Online-Kampagne zurück, die Gdsami für ihn organisiert. Wöchentlich besuchen inzwischen im Durchschnitt 14.000 Leute seine Website.