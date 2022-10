Kalenderplanung für Manager Sieben Methoden fürs Zeitmanagement – und was sie wirklich taugen

Bei der Getting-Things-Done-Methode von David Allen tragen die Führungskräfte ihre gesamten Aufgaben auf Listen und im Kalender zusammen. So bekommen alle Pflichten eine feste Frist zugeteilt und diese geraten nicht in Vergessenheit. Aufgaben, die weniger als zwei Minuten in Anspruch nehmen, werden sofort erledigt. Als Beispiel zieht Steinz die Beantwortung von E-Mails heran. Wenn eine Nachricht nicht sofort beantwortet wird, kommt sie in einen Extraordner. Dieser wird zu einem festgelegten Zeitpunkt abgearbeitet. „Der Vorteil der Methode: Ich bin in jedem Moment präsent und überlege nicht erst, was in den nächsten Stunden ansteht“, erläutert der Agile-Coach.