Kaltstart wie bei Boris Pistorius: „Gefragt ist devotes Führen“

Vor ein paar Tagen noch Händeschütteln in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover, heute schon Kriegsplanungen mit dem US-Verteidigungsminister in Ramstein: Wohl selten wurde ein Bundesminister so ins kalte Wasser geworfen wie jetzt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), vormals Innenminister von Niedersachsen.