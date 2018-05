Eine von ihnen ist Janina Jansen. Die 29-Jährige leitet das neue Cloud-Geschäft von About You, zuvor arbeitete sie bei einer Unternehmensberatung. Warum sie wechselte? „Meine Lernkurve war nach zwei Jahren deutlich flacher“, sagt Jansen. Ihre Grundkenntnisse im Bereich E-Commerce wollte sie vertiefen und das Umfeld eines Start-ups kennenlernen. Und das ist vor allem eins: schnell. „Ich musste lernen, mit einer völlig neuen Geschwindigkeit umzugehen“, sagt Jansen. Bei About You werden Projekte schon vor ihrer Fertigstellung umgesetzt und im laufenden Prozess optimiert. Weil auch Konzerne immer schneller reagieren müssen, adaptieren sie diese Herangehensweise. Dass sie dazu häufig noch die richtigen Leute suchen, merkt Janina Jansen regelmäßig an ihrem vollen Postfach. „Seitdem ich bei About You arbeite“, sagt sie, „erhalte ich von Headhuntern jeden Monat mehrere Anfragen.“