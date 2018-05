Das wissen auch die Personalverantwortlichen beim Telekommunikationskonzern Telefónica in München. Um Führungskräfte für die Digitalisierung fit zu machen, können sie via Onlinetool ihre eigene Zukunftsfähigkeit einschätzen. Dabei sollen sie unter anderem die Frage beantworten, ob sie schon mal für ein Start-up gearbeitet haben. Für Christian Sekels, Leiter Recruiting und Talentmanagement von Telefónica, ein entscheidendes Kriterium. „Wer schon mal in einem Start-up gearbeitet oder sogar selbst gegründet hat“, meint der 34-Jährige, „hat oft eine ganz andere Einstellung.“ Gründer seien mutig, neugierig, ausgestattet mit Unternehmergeist – genau das, was Telefónica brauche. „Wir wollen Mitarbeiter, die auch links und rechts ihrer Abteilung schauen und zukunftsweisende Ideen entwickeln“, sagt Sekels. Dafür sei es eine gute Voraussetzung, wenn man mal „in einer Dreimannfirma“ gearbeitet habe, wo man für alles gleichermaßen zuständig sei.