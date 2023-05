In der Diskussion um die Cannabis-Liberalisierung lautet das Dilemma typischerweise:

„Sie wollen auch schon 18-Jährigen den Konsum von Cannabis erlauben. Dabei weiß doch jeder, dass das Gehirn in diesem Alter noch nicht ausentwickelt ist und Drogen deshalb besonders schädlich wirken.“

So gesehen liegt auf der Hand, dass die Erlaubnis für Teenager abwegig wäre. Wer es dennoch durchzieht, zeigt auf den ersten Blick scheinbar, dass ihm die Gesundheit der jungen Leute nicht so wichtig ist. Doch Lauterbach zieht es auch rhetorisch durch. Auf dieses Problem angesprochen, antwortet er immer wieder so oder ähnlich: „Ich würde Cannabis am liebsten nicht legalisieren. Aber es führt kein Weg daran vorbei. (der Gesundheitsminister als Opfer des Dilemmas). Weil ich gerade die ganz jungen Leute schützen möchte, die durch besonders starkes Cannabis mit gefährlichen Beimengungen vom Dealer besonders gefährdet sind, kann ich doch nicht sagen: Ich erlaube den Konsum ab 25 und die 18-Jährigen müssen weiter zu den Typen am Kottbusser Tor gehen.“ (Das Opfer emanzipiert sich vom Dilemma.)