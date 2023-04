Alle zwei, drei Minuten schlagen rhetorische Wellenbrecher Ihre Argumente in den Wind. Aber Ihnen selber fallen solche knackigen Thesen nicht ein. Aber jetzt kommen Sie: Gehen Sie auf die Metaebene und reden Sie über das Reden. Sagen Sie: „Ihre Sprüche sind eingängig. Dass muss ich Ihnen lassen. Sie sind ein starker Rhetoriker. Aber wir müssen uns eben die Zeit nehmen, die Fakten anzuhören und zu bewerten. Und die Fakten habe ich parat.“ Denken Sie es nicht nur, sondern sagen Sie: „Sie sind sehr schlagfertig, aber ich würde mich freuen, wenn Sie auf meinen Standpunkt eingehen würden.



Also: Nehmen Sie die Rolle des ruhigen Fakten-Nerds an. Und positionieren Sie den anderen im Bereich Rhetorik. Denn wenn man über Rhetorik spricht und es in den Gegensatz zu den trockenen Fakten setzt, würden wohl alle (selbst die, die sich von Schlagworten gerne mitreißen lassen) bei bewusstem Überlegen wohl dem Fakten-Nerd die größere Kompetenz zusprechen. Also keine Hemmungen, Sie Fakten-Nerd! Das ist ein Kompliment.