Bei Markus Lanz am 27. April hat Karl Lauterbach bei einer Cannabis-Diskussion klar aufgezeigt, was er davon hält, verbal in die Enge getrieben zu werden. Zu der Kritik daran, Leuten zwischen 18 und 25 den legalen Zugang zu Cannabis zu ermöglichen, sagte der Minister: „All dies könnte ich auch in geringerem Maße über Alkohol sagen.“

Lanz: „Aber Alkohol, das ist kein Argument, Herr Lauterbach. Sorry.“

Lauterbach: „Ja, ich will es aber trotzdem-“

Lanz unterbricht: „Nur weil alle saufen, müssen ja nicht alle kiffen, ne? Also, das ist kein Thema.“

Lauterbach: „Bevor ich das Argument überhaupt bringe, wird schon gesagt: Es gibt hier kein Argument. (…) Das ist rhetorisch eine Minderleistung. (…) Alkohol ist immer ein Zellgift. Wenn ich so argumentiere, dann kann ich auch sagen: Wenn Alkohol ein Zellgift ist, warum ist das denn dann überhaupt erlaubt?(…)“

Lanz: „Ja, ist ja auch eine gute Frage.“

Lauterbach: „Und wenn es eine gute Frage ist, dann war es auch ein gutes Argument.“



Zackbumm. Obenauf. Mit einem Augenzwinkern, aber in der Sache bestimmt.



