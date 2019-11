Und auch für Preise zwischen einem und 26 Euro gibt es diverse Varianten aus Glas mit den unterschiedlichsten Verschlüssen. Für ein bisschen Lifestyle im Großraum. Und Wertschätzung aus der Chefetage.



Zelebrieren Sie das Gesunde



„Leitungswasser ist doch kein Getränk.“ Ich kenne Leute, die das so sehen. Und dann greifen sie zur Cola. Halten Sie mit liebenswerten Ideen gegen. Stellen Sie an einem Fenster ein paar Minzpflanzen auf (in Bioqualität beim Discounter schon ab rund 2 Euro im Topf). Wer sich davon ein Zweigchen in die Karaffe wirft, riecht und schmeckt über den Tag hinweg beim Trinken ein leichtes Minzaroma. Einen ähnlich netten Effekt hat frische Biozitrone oder frisch aufgeschnittener Ingwer. Oder eine Zimtstange in der Winterzeit.