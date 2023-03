Ein Gedanke pro Satz – so reden wir. Und so verstehen wir es am bestem beim Zuhören. Genau so redet in ganz weiten Strecken etwa Telekom-CEO Höttges: „Wir verbinden Menschen. 300 Millionen Kundinnen und Kunden. Dafür steht unser T. Gemeinsam mit den beiden Quadraten links und rechts. Sie stehen für ein starkes Europa. Und sie stehen für ein starkes USA-Geschäft.“ Ohne lange Nachdenkumwege sofort in den Bauch. Wie warme Honigmilch.