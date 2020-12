5. Mensch sein

Sie alle sind vielleicht ein eingespieltes Team. Aber wie finden Sie die Vorstellung, dass jeder von Ihnen auch ein Privatleben hat? Oft bekommen wir davon im Job-Alltag gar nichts mit. Wir blenden einen ganz großen Teil der Persönlichkeit der anderen komplett aus. Es geht uns eigentlich gar nichts an, stimmt. Aber viele geben gerne etwas davon preis, weil sie stolz drauf sind, gute Musiker zu sein, dass die Tochter ihren ersten Milchzahn verloren hat, zehn Torten für die Hochzeit des großen Bruders zu backen oder bei einem Sportwettkampf eine Medaille geholt zu haben. Oder vielleicht will jemand auch einfach mal erzählen, warum er in letzter Zeit so in sich gekehrt ist. Muss er ja nicht. Aber will er ja vielleicht. Probieren Sie mal aus, wie mitreißend es sein kann, einmal pro Woche die Frage zu stellen: „Und jetzt wieder: Was war der bewegendste Moment in dieser Woche für euch?“ Ich sage Ihnen, Sie lernen Ihre Mannschaft neu kennen. Aber wichtig: „Ich habe diese Woche nichts zu erzählen“, gilt auch. Privates darf privat bleiben. Und vielleicht war ja auch ein Job-Moment der bewegendste.



Sprechen Sie mit Ihren Leuten. Am Ende investieren Sie ein paar Stunden pro Monat. Aber werden spüren: Mit einander zu reden ist eine der sympathischsten Methoden, im Team die Fäden zusammenzuhalten.