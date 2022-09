Der Effekt ist beeindruckend! Denn dadurch wird aus einem Nein sofort ein Lösungsansatz, der den Grund für das Nein beinhaltet, die Verantwortung für die Lösung aber auf mehrere Schultern verteilt. So erkennt der- oder diejenige mit der Idee, dass er oder sie an der Beseitigung der Ablehnungsgründe mitarbeiten muss. Wer jetzt zurückzieht, gesteht ein, dass er die Nein-Gründe mitträgt. Und im besten Fall werden die Nein-Gründe in gemeinsamer Anstrengung aus der Welt geschafft.



Fazit: Erfolg haben die Teams, die das Pro und Contra abwägen und auch Kritiker zu Wort kommen lassen. Vorausschauende Zweifel führen schon zu belastbaren Verbesserungen, bevor die schlechten Erfahrungen uns eines Besseren belehren.