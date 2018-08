Schwierig wird es, wenn die unterstellten Beweggründe kaum wegzudiskutieren sind. Denken wir an den Vorschlag der Grünen einst, einen Tag pro Woche kein Fleisch in den Kantinen Deutschlands anzubieten: der Veggie-Day. Bekanntlich war diese Idee in Wahlkampfzeiten ein Schuss in den Ofen. Prompt kam denn auch FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle mit dem rhetorischen „Wo kommen wir denn da hin?“-Trick an: „Was kommt als nächstes? Jute-Day, Bike-Day?“