Dass er dabei selber gelacht hat, um sein Verhalten als nicht ganz ernst gemeint zu kennzeichnen, lässt sich zu seinen Ungunsten, aber auch als Spott auslegen. Zumal der Bundeskanzler in der Sache ja wirklich keinerlei Information preisgegeben hatte – was dem Scherz einen ernsten Kern eingesetzt hat. Die Journalistin ging ja vollends leer aus.

Kurzum: Sprechen Menschen mit Macht zu Menschen, die ihnen (objektiv oder empfunden) sozial unterlegen sind, ist besonders viel Fingerspitzengefühl vor allem auf der Beziehungsebene angebracht. Das gilt für alle mit Führungsverantwortung: Grüßt der Pförtner nicht die Geschäftsführerin, ist er wohl gerade in Gedanken. Grüßt die Geschäftsführerin den Pförtner nicht, hält sie sich wohl für etwas Besseres.