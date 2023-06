Und man muss keine Studie in Auftrag geben, um zu wissen: Wut auf den Arbeitgeber ist das Gegenteil dessen, was ein Team erfolgreich macht. Die Macher der Umfrage schlussfolgern: Der Stress steigt und die Bindung sinkt in Abhängigkeit von der Qualität der erlebten Führung. Die Chefs sind schuld. So. Das Gute daran ist: Sie haben es als Menschen mit Führungsverantwortung also selbst in der Hand.