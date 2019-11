Dann lesen Sie diesen Artikel einfach zur reinen Unterhaltung weiter. Aber vielleicht sehen Sie es ja so: Unsere Firmen-Weihnachtsfeier ist zwar nett gemeint, aber was soll die bringen? Was soll eine Feier bringen? Die Frage klingt erstmal, als könne sie so nur eine notorische Spaßbremse stellen. Feiern soll Spaß bringen! Was denn sonst?