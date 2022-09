Mal ein Beispiel. Die Firma Uniper, der von uns Steuerzahlern mit 15 Milliarden Euro am Leben gehalten wird, hat sich neulich, mitten in der Gaskrise, das Sponsoring der „Gastech“, der Messe der Gasbranche in Mailand, geleistet. Als Platinum-Sponsor.

Sonja Álvarez schreibt in der WirtschaftsWoche: „Zum Auftakt der Konferenz wurden die Gäste zum Gala-Dinner in die Villa Necchi eingeladen, wo jüngst der Hollywoodfilm ‚House of Gucci‘ gedreht wurde: Opulenter Blumenschmuck, Empfang mit Aperol Spritz und Musicalbegleitung zum Essen sind auf Fotos zu sehen. ‚Atemberaubend‘ sei der Abend gewesen, schwärmt der Messeveranstalter Gastech auf Twitter – und dankte dem deutschen Energiekonzern für sein großzügiges Engagement: ‚Thank you to our sponsors @uniper_energy.‘“