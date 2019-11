Bieten Sie Service wie im Hotel

Was haben die Frauen bloß immer in ihren Handtaschen? Naja, zum großen Teil das, was Männer in ihren Jacken, Hosentaschen und Rucksäcken verteilt haben: Dinge für den Fall der Fälle. Weil es die bei der Arbeit eben nicht gibt. Und so schleppen viele ihre Portion Hautcreme, ihr Notdeo, das Reise-Päckchen feuchtes Toilettenpapier, den Miniregenschirm, die Tampons, das Haarspray, die Einwegzahnbürste, den Fusselroller, Taschentücher, Ibuprofen und Hustenbonbons mit sich rum. Jeden Tag hin ins Büro und abends wieder zurück nach Hause - zigtausendfach in Deutschland.