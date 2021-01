Denn für gewöhnlich nehmen sich viele im Joballtag wenig Zeit für Lob auf der zwischenmenschlichen Ebene. Oft sind Kritik und Lob projektbezogen. Wie war das Kundenfeedback, wie kam die Titelstory online an, wie ist es gelaufen bei der Einführung des neuen Produkts? Tenor: Was können wir für die Zukunft daraus lernen? Das ist auch alles vernünftig und richtig. Aber vielen fehlt das Persönliche. Gerade in Zeiten vor der Webcam, in denen der vertrauliche Plausch oft wegfällt.



Deshalb einfach nur mal so liebe Worte für das gute Gefühl. Der Jahreswechsel ist für alle, die gerne wollen, aber einen Anlass dafür suchen, die Gelegenheit. Lob statt Böller. Gerade dieses Jahr ohne Firmenweihnachtsfeiern, ohne Schrottwichteln im Büro, ohne selbst gebackene Vanille-Kipferl für alle in der Teeküche.