Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, diese verirrten Konflikte auf die Beziehungsebene zurückzuholen, weil sie sich da lösen lassen. Sprechen Sie die betroffenen Teammitglieder auf Ihren Blick auf Ihre Rollen als Vorgesetzte(-r) an und fragen Sie nach Kollisionen. So sorgen Sie für gegenseitiges Verständnis, was auf der Sachebene nicht geklärt werden kann, weil dort die wahren Befindlichkeiten verdeckt werden.



Also:

1. Fragen Sie sich: Welche Ihrer Chef-Rollen sind im Spiel?

2. In welcher Rolle fühlen Sie sich ausgebremst oder nicht ernst genommen?

3. Fragen Sie das Team: Welche Team-Rolle kollidiert mit Ihren?