Es sei an dieser Stelle dahingestellt, wie die rechtliche Lage wirklich ist. Das Beispiel soll veranschaulichen, wie Sie das Gespräch auf einen interessanten neuen Aspekt lenken können. Hier noch einmal in den Rechtfertigungsstrudel zurückzukehren, wäre für den Interviewer ein großer Rücksprung, durch den er den von Ihnen neu eingeführten Aspekt links liegen lassen müsste. Ihre Chancen stehen daher gut, dem quälenden Nachhaken zu entgehen. Also Antwort plus Brücke zu einem neuen Aspekt in Sicherheit.