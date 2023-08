Geschäftsführer Martin (56): „Okay, dann lasst es uns so machen, dass wir erstmal den Vertrieb unseres neuen Protein-Popcorns auf Hochtouren anfahren und dann im next Step die breit angelegte Werbekampagne launchen.“

Vertriebsleiterin Jenny (32): „Das sehe ich aber ganz anders. Wie soll ich den Vertrieb richtig hochfahren, wenn der Einzelhandel das Produkt nicht ordentlich wahrnimmt?“

Martin: „Das haben doch auch in der Vergangenheit schon so gemacht.“

Jenny: „Was früher gut war, muss nicht für alle Zeit gut sein. Ich möchte, dass das Marketing den Vertrieb ab Sekunde eins stärkt.“

Martin: „Das halte ich nach meiner Erfahrung zu diesem Zeitpunkt für verplempertes Budget.“

Jenny: „Ich warne vor diesem Fehler.“

Und so weiter.



Was ist hier los? Womöglich handelt es hier gar nicht um einen Streit in der Sache, sondern in Wahrheit um einen Konflikt auf der Beziehungsebene. Unausgesprochen könnte der Schlagabtausch dort so lauten:

„Ich als dein Chef möchte gegen deine Meinung entscheiden.“

„Ich als Vertriebschefin werde von dir nicht ausreichend in meiner Fachkompetenz gewürdigt.“

„Ich als dein Chef billige dir nicht zu, dass du unsere bisherige Strategie über den Haufen wirfst.“

„Deine Art Geschäfte zu machen, ist altmodisch. Ich bin jünger, fachlich kompetenter und kenne die neuen Strategien besser.“

„Ich habe mehr Erfahrung und kann daher besser mit Geld umgehen als du.“

„Ich distanziere mich von dir.“