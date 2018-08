Aha, werden die Zuhörer denken. Sie sind also dafür, uns Bürger zu bevormunden, weil Sie uns alle für Vollidioten halten. Was sagen Sie jetzt? Ihre erste Erkenntnis: Der Gegner setzt Ihren Standpunkt auf ein Nebengleis mit dem Fokus auf die Mittel. Trotz ihres ehrenwerten Anliegens, jungen Leuten Diabetes und Herzerkrankungen zu ersparen, stehen Sie wegen Ihrer Steuerinitiative rücksichtslos und überheblich da. Wenn Sie lernen, in solchen Konstellationen zu erkennen, dass Ihr Gegenüber Ihr gutes Ansinnen lediglich mit einem rhetorischen Trick öffentlich als unehrenhaft zu diffamieren versucht, kommen Ihnen gute Konter viel leichter in den Sinn. Die Diskussion um die Sache ist eben auch ein rhetorischer Schlagabtausch. Und in diesem Sinne ein Spiel. Der Gewinn: die Gunst der Zuhörer. Diese Sichtweise ist doch eigentlich ziemlich erfrischend, oder?