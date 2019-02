Das erste Erlebnis spielte sich vor einigen Jahren in der Wohnung eines Kollegen ab. Nennen wir ihn Stefan. Er hatte sich in Bangkok von einem aus Indien stammenden Schneider ein paar Hemden auf den Leib schneidern lassen. Obendrein ließ er sich von ihm überzeugen, dass es eine gute Idee sei, in Köln einen gemütlichen Abend mit Freunden zu veranstalten, an dem es zum einen Kölsch zu trinken und zum anderen maßgeschneiderte Hemden zu bestellen geben würde. Denn: Der Schneider war in jenen Wochen auf Europatournee.