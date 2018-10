Ich erinnere mich an meine Zeit in meinem ersten Job als Redakteur. Damals hatte sich die Geschäftsführung vorgenommen, im Sender eine neue mittlere Führungsebene einzuführen, die anders als bislang Projekte weniger nach den Ausspielwegen Fernsehen und Internet leiten sollte, sondern stärker inhaltlich nach Themen über beide Medien hinweg. Dafür wurden einige von uns über Monate hinweg in Prozessmodellierungs-Workshops entsandt. Am Ende von rund anderthalb Jahren stand unter anderem fest: Es wird ein neues Gremium geschaffen, das die Themen über alle Abteilungen hinweg koordiniert.