Ich weiß bis heute, wie mein einstiger Arbeitgeber in der Erkältungszeit in die Lounge zu frisch gepresstem Orangensaft eingeladen hat. Die Wirkung von einem Glas Saft pro Person in Zeiten einer Infektionswelle dürfte epidemiologisch eher gering sein. Die Symbolwirkung war aber: Die Personalabteilung hat ein Herz für uns – über den vorgeschriebenen Arbeitsschutz hinaus. Das hat uns allen gut gefallen. Obwohl der finanzielle Vorteil nicht der Rede wert war. Das Symbol alleine zählte.