Eine Büropflanze soll Gemütlichkeit und Wohnlichkeit ausstrahlen. Und signalisiert auch: Uns als Team geht es nicht allein um kaltes Rackern, Rechnen, Rödeln. Hier bleibt noch Muße und Zeit für – ja, eben die Kleinigkeiten, die den Alltag schöner machen. Letztendlich kostet die Pflege einer Zimmerpalme nicht mehr als zwei, drei Minuten pro Woche. Klingt nach gut investierter Zeit in ein bisschen Wohlfühlatmosphäre. Was aber strahlt eine Zimmerpflanze aus, die Monate lang mit hängenden, strohigen Blättern in ihrer verdorrten Erde auf der Fensterbank steht oder mit ungepflegt verwucherten Ästen in ihrem weiß angelaufenen Tongranulat in der letzten Ecke kauert? Gleichgültigkeit? Lieblosigkeit? Im beten Fall, dass die Prioritäten in diesem Unternehmen nunmal andere sind. Im blödesten Fall symbolisiert eine kranke Pflanze für einige im Team, dass in dieser Firma Projekte scheitern. Und wenn das Projekt auch nur die Pflege einer kleinen Zimmerpalme ist. Es sieht nach Überforderung aus. Ziel verfehlt.