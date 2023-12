Karriereplanung „In den ersten fünf Jahren wollte ich immer mal wieder hinschmeißen“

WirtschaftsWoche: Frau Winkler, seit einigen Jahren gibt es für Vorstände und Aufsichtsräte in Deutschland eine Frauenquote. Das müsste Sie doch freuen, wenn Sie der Meinung sind, dass Frauen es alleine oft nicht schaffen.

Katrin Winkler: Ein bisschen komplizierter ist es schon. Früher war ich klar gegen die Quote. Das hat sich mit der Zeit geändert, denn man sieht schon, dass sich die Gesamtstruktur in den Unternehmen dadurch ändert. Auch in den niedrigeren Hierarchiestufen sehen wir mehr Diversität. Die Quote ist also ein guter Ansatz. Doch auch der kann negative Folgen haben.