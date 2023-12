Karriereplanung „In den ersten fünf Jahren wollte ich immer mal wieder hinschmeißen“

Sie sagen das so, als sei diese Zurückhaltung tief in uns Frauen verankert. Wie also gegen diese Gewohnheiten ankämpfen?

Sie können sich etwa vor jedem Meeting vornehmen, mindestens einmal was zu sagen. Als ich bei Qiagen im gehobenen Management gearbeitet habe, waren wir circa 50 Männer und nur vier oder fünf Frauen. Nach jedem Meeting haben eine Kollegin und ich uns gegenseitig Punkte für unsere Präsenz in der Besprechung gegeben. Dieser kleine Wettkampf hat dazu geführt, dass wir uns nach einer Weile automatisch viel mehr beteiligt haben. Und wir hatten auch noch großen Spaß dabei, uns gegenseitig zu pushen.