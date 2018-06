Abgeschirmt

Vielflieger wissen die Vorzüge der Technologie seit Langem zu schätzen: kein Gequassel seitens des Sitznachbarn, kein Rascheln, kein Knistern – mithilfe des schalldämpfenden Acoustic-Noise-Cancelling bleibt der Lärm der Welt außen vor. Dieses neue Kopfhörermodell von Bose gehört sicher zu den schönsten Möglichkeiten, sich in die Stille zurückziehen – und in einen Kokon von Musik. Auch in Schwarz. 379,95 Euro, bose.de

Bild: PR