Klimaschutz Sechs Tipps für die nachhaltige Geschäftsreise

4. Umweltschutz vor Ort



Reisen sind mental immer in gewisser Weise ein Ausnahmezustand. Gute Angewohnheiten von daheim gehen da schnell über Bord. Zur klimafreundlichen Dienstreise gehört es jedoch, am Zielort ebenfalls auf Nachhaltigkeit zu achten. Das beginnt mit der Wahl des Hotels. Billige Herbergen setzen häufig auf Wegwerfgeschirr. Aber auch in teuren Hotels kann es sein, dass der Konferenzraum mit Plastik-Einwegflaschen bestückt ist. Viele Anbieter achten hingegen mittlerweile auf Müllvermeidung und Umweltschutz, bis hin zu Trinkwasserspendern und ökologischen Waschmitteln.



Mobilität auf der Dienstreise ist ein weiterer Faktor für mehr Klimaschutz. Mietwagen sind häufig noch die Regel. Dabei machen es Apps einfach, in der Ferne so umweltfreundlich wie zu Hause unterwegs zu sein. Navigationsapps helfen bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Viele Anbieter von Carsharing, Ridesharing, Stadträdern oder E-Scootern sind bundesweit und im Ausland verfügbar.